Аваков возвращается: заявление с фужером в руках

Во время отпуска Арсен Борисович был активным в соцсетях / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава МДВ Украины Арсен Аваков, который ушел в отставку в середине июля, сообщил, что возвращается.

Об этом Арсен Борисович сообщил на своей странице в Instagram.

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Привет с курорта

В довольно шуточной манере и намекнув, что он продолжает следить за событиями в Украине, Аваков написал: "Вода не утоляет жажды... Я это пробовал однажды! Любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу. С субботой Вас! Да, даже трускавецкая) Да, отпуск закачиваю и скоро буду".

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После отставки

Судя по фотографиям в соцсетях, Арсен Аваков довольно насыщенно проводит время после отставки.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил украинцев с Днем Независимости. Соответствующее обращение к гражданам экс-чиновник опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 25 августа.

16 сентября он попробовал себя в образе цветочной феи, сняв соответствующее видео.

Чуть ранее Аваков на форуме YES встретился со старыми друзьями. Он впервые после увольнения выбрался в люди на официальное мероприятие.

Также он успел и поскандалить. Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, где советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал АТО курортом для мальчиков. Экс-министр призвал Офис президента уволить Арестовича.