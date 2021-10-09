Аваков повернувся в Україну, поспілкувався з політиками і взявся за старе (фото)

У вільний від посади час.../Колаж "Сьогодні"

Колишній голова МВС України Арсен Аваков, який пішов у відставку в середині липня, повідомив у традиційній для себе останнім часом манері, що вже повернувся додому і знову взявся за своє нове захоплення.

Про це всі дізналися завдяки публікаціям колишнього політика на його сторінці в Instagram.

Реклама

Побажання хорошої суботи

"Повернувся з відпустки, попрацював кілька днів в Києві, поспілкувався з політиками, бізнесом, позаймався справами, подивився на події... і... в суботу, з усією очевидністю, зрозумів, що треба знову приділити увагу винній колекції. Тим більше, що кожен рік, кожну другу суботи жовтня винне свято – день Пінотажу – винограду, народженого в Південній Африці. Прохолодною осінню – в самий раз! Так що – привід є!" – написав Аваков і розмістив в соцмережі чергову фотографію свого суботнього дозвілля.

Аваков: "Пити чи не пити ..."

Реклама

Також Арсен Борисович побажав всім хороших вихідних, а з рештою – розбиратися в понеділок.

Після відставки

Судячи з фотографій у соцмережах, Арсен Аваков проводь доволі насичено час після відставки.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітав українців з Днем Незалежності. Відповідне звернення до громадян ексчиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook в середу, 25 серпня.

16 вересня він спробував себе в образі квіткової феї, знявши відповідне відео.

Трохи раніше Аваков на форумі YES зустрівся зі старими друзями. Він вперше після звільнення вибрався в люди на офіційний захід.

Також він встиг і поскандалити. Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, де радник глави ОПУ Олексій Арестович назвав АТО курортом для хлопчиків. Ексміністр закликав Офіс президента звільнити Арестовича.