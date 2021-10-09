Аваков вернулся в Украину, пообщался с политиками и взялся за старое (фото)

В свободное от должности время.../Коллаж "Сегодня"
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, который ушел в отставку в середине июля, сообщил в традиционной для себя в последнее время манере, что уже вернулся домой и опять взялся за свое новое увлечение.
Об этом все узнали благодаря публикациям бывшего политика на его странице в Instagram.
Пожелание хорошей субботы
"Вернулся из отпуска, поработал несколько дней в Киеве, пообщался с политиками, бизнесом, позанимался делами, посмотрел на события... и... в субботу, со всей очевидностью, понял, что надо вновь уделить внимание винной коллекции. Тем более, что каждый год, каждую вторую субботу октября винный праздник – день пинотажа – винограда, рожденного в Южной Африке. Прохладной осенью – в самый раз! Так что – повод есть!" – написал Аваков и разместил в соцсети очередную фотографию своего субботнего досуга.
Также Арсен Борисович пожелал всем хороших выходных, а с остальным – разбираться в понедельник.
После отставки
- Судя по фотографиям в соцсетях, Арсен Аваков довольно насыщенно проводит время после отставки.
- Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил украинцев с Днем Независимости. Соответствующее обращение к гражданам экс-чиновник опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 25 августа.
- 16 сентября он попробовал себя в образе цветочной феи, сняв соответствующее видео.
- Чуть ранее Аваков на форуме YES встретился со старыми друзьями. Он впервые после увольнения выбрался в люди на официальное мероприятие.
- Также он успел и поскандалить. Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, где советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал АТО курортом для мальчиков. Экс-министр призвал Офис президента уволить Арестовича.