Аваков збирається до опозиції: експерт озвучив варіанти

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Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков планує створити опозиційну більшість у Верховній Раді Про це в ефірі ток-шоу на телеканалі Україна 24 "розповів політолог Вадим Карасьов.

"Він займатиметься модеруванням, організацією, менеджментом, продюсуванням, створенням широкої центристської опозиційної коаліції з різних людей... Це велика центристська опозиційна коаліція, починаючи від лівого центру – це Розумков, і закінчуючи правим центром – це Яценюк, Гройсман. Туди ж може увійти Юлія Тимошенко, Смешко, Ляшко", – вважає Карасьов.

Також він зазначив, що колишній міністр не намагається стати "якимось супер-політичним лідером, претендувати на рейтинги, електоральне лідерство".

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"Його завдання скромніше, але фундаментальніше – об'єднати всіх. Мені здається, головне завдання – парламентські вибори жовтня 2023 року, коли можуть виграти дійсно різні опозиційні сили. Можуть у парламенті створити опозиційну президенту більшість, опозиційний Кабінет міністрів, може, там і Авакову місце знайдеться. Я не думаю, що він мріє лише повернутися на посаду міністра внутрішніх справ. Це може бути й серйозніше місце", – зазначив він.

Повернувся, щоб дати відповідь

Екс-міністр в одному з інтерв'ю жорстко критикував президента, його оточення та фракцію "Слуга народу". Політик заявив, що останнім часом відчував дискомфорт на робочому місці через розбіжностей із Зеленським , зізнався, що до нього надходили прохання "відмазати" від скандалів деяких "слуг", а також висловив невдоволення тим, що відбувається на засіданнях РНБО .