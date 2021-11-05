Аваков собирается в оппозицию: эксперт озвучил варианты

Аваков может снова вернуться в политику / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков планирует создать оппозиционное большинство в Верховной Раде. Об этом в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Вадим Карасев.

"Он будет заниматься модерированием, организацией, менеджментом, продюсированием, созданием широкой центристской оппозиционной коалиции из разных людей... Это большая центристская оппозиционная коалиция, начиная от левого центра – это Разумков, и заканчивая правым центром – это Яценюк, Гройсман. Туда же может войти Юлия Тимошенко, Смешко, Ляшко", – считает Карасев.

Также он отметил, что бывший министр не пытается стать "каким-то супер-политическим лидером, претендовать на рейтинги, электоральное лидерство".

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"Его задача более скромная, но более фундаментальная – объединить всех. Мне кажется, главная задача – парламентские выборы октября 2023 года, когда могут выиграть действительно разные оппозиционные силы. Могут в парламенте создать оппозиционное президенту большинство, оппозиционный Кабинет министров, может, там и Авакову место найдется. Я не думаю, что он мечтает только вернуться на пост министра внутренних дел. Это может быть и более серьезное место", – отметил он.

Вернулся, чтобы дать ответ

Экс-министр в одном из интервью жестко критиковал президента, его окружение и фракцию "Слуга народа". Политик заявил, что последнее время чувствовал дискомфорт на рабочем месте из-за разногласий с Зеленским, признался, что к нему поступали просьбы "отмазать" от скандалов некоторых "слуг", а также выразил недовольство происходящим на заседаниях СНБО.