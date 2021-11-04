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П'яні депутати за кермом? Аваков зізнався, що його просили не чіпати "слуг"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 20:54
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Колишній глава МВС поскаржився, що до нього зверталися з питаннями щодо затримання "слуг"-порушників
За останні роки в Україні сталася низка серйозних ДТП за участю нардепів / Колаж "Сьогодні"
За останні роки в Україні сталася низка серйозних ДТП за участю нардепів / Колаж "Сьогодні"

Арсен Аваков розповів, що під час липневих затримань народних депутатів, які порушували правила порожнього руху, до нього зверталися з питаннями щодо роботи поліції у таких випадках.

Про це Арсен Аваков заявив у програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенко на телеканал "Україна 24".

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Резонансні ДТП

"Мені кажуть: "А навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від "Слуги народу"?". Чому так виходить, мені кажуть, що цього тижня три депутати – пам'ятаєте була історія: одного у Львові затримали, чи то на когось наїхав, чи то п'яний. Потім іншого, потім третього. Я кажу, бо це їхня робота, а ви думайте, як підбирати депутатів, щоби були адекватними, а не… ", – розповів Арсен Аваков.

Колишній міністр сказав, що на своїй посаді не хотів "витрачати весь час на інтриги". Але хто із влади звертався з питаннями стосовно нардепів із "Слуги народу" – він не уточнив.

Приклади

  • Зазначимо, що Арсен Аваков мав на увазі, зокрема, народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка, якого запідозрили у наркотичному сп'янінні за кермом. На той момент він не був членом фракції "Слуги народу". Його виключили через корупційний скандал.
  • Того ж місяця ЗМІ написали про депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, який нібито був п'яним за кермом. Сам парламентарій сказав, що від нього начебто вимагали хабар.
  • Найгучнішою ДТП із згадкою "слуг" стала аварія за можливої участі депутата Олександра Трухіна у серпні цього року. Автомобіль на величезній швидкості протаранив іншу машину. Через три місяці розслідування досі невідомо, чи був Трухін за кермом та в якому стані.

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