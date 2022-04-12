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Аваков запропонував обміняти Медведчука на маріупольців

Володимир Козир
12 квітня, 23:30
Однак чи погодиться на це РФ – невідомо

Аваков запропонував обміняти Медведчука/Фото: СБУ, колаж: "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука на Маріупольців.

Про це він написав у своєму telegram-каналі.

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"Міняти гни*у на маріупольців. На всіх цивільних та військових. Нехай кремляди відходять й дадуть нашим людям коридор, а ми їм кощія", написав Аваков.

У Кремлі відреагували на затримання Медведчука

У Росії вже встигли відреагувати на затримання голови партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація про затримання Віктора Медведчука потребує перевірки нібито через "велику кількість фейків".

"По Медведчуку бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б невірно без якихось підтверджень", сказав Пєсков журналістам.

Він додав, що "тепер все потрібно перевіряти".

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