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Сумніваються: перша реакція Кремля на затримання Медведчука

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 22:50
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У РФ вважають, що фото із затриманим політиком слід перевірити
Пєсков заявив, що фото з Медведчуком треба перевірити/Фото: колаж: "Сьогодні"
Пєсков заявив, що фото з Медведчуком треба перевірити/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії вже встигли відреагувати на затримання голови партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Там вважають, що фото із затриманим політиком ще потребує перевірки.

Про це пише "Інтерфакс".

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Деталі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація про затримання Віктора Медведчука потребує перевірки нібито через "велику кількість фейків".

"По Медведчуку бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б невірно без якихось підтверджень", — сказав Пєсков журналістам.

Він додав, що "зараз все потрібно перевіряти".

Справа Медведчука

  • Народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
  • На момент нападу Росії на Україну він повинен був перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. Адвокатка Медведчука продовжує запевняти, що "клієнт столицю не покинув", а лише перебрався в безпечне місце, про яке ніхто з правоохоронців не знає.
  • На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
  • 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.

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