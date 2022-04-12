Аваков предложил обменять Медведчука на мариупольцев

Аваков предложил обменять Медведчука/Фото: СБУ, коллаж: "Сегодня"
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на мариупольцев.
Об этом он написал в своем telegram-канале.
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"Менять гни*у на мариупольцев. На всех – гражданских и военных. Пусть кремляди отходят и дадут нашим людям коридор, а мы им кощея", – написал Аваков.
В Кремле отреагировали на задержание Медведчука
В России уже успели отреагировать на задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о задержании Виктора Медведчука нуждается в проверке якобы из-за "большого количества фейков".
"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "сейчас все нужно проверять".