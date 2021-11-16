Артема Дмитрука виключили зі "Слуги народу"

Дмитрук у 2019 році разом із "Слугою народу" потрапив до Верховної Ради та став народним депутатом. Фото: колаж "Сьогодні"
Народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне оголошення зробив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Дмитрука було обрано до Ради Київського району міста Одеса. Увійшов до МФО ексспікера Дмитра Разумкова.
Чим відзначився Дмитрук
- Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук останнім часом все частіше почав йти врозріз із колегами по парламентській фракції.
- Зокрема, він не підтримав колег по фракції та проголосував проти відставки спікера Ради Дмитра Разумкова, а також утримався під час голосування за призначення віце-спікером парламенту нардепа та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.
- Крім того, Дмитрук коментуючи скандал із заявою ведучої ток-шоу "Зворотній відлік" Мирослави Барчук, що Офіс президента надає тиск на ЗМІ та контролює виступи в ефірах нардепів "Слуги народу", розповів журналістам, що члени президентської фракції отримували "темники" з рекомендаціями про те, що говорити публічно, а про що потрібно мовчати.
- Також Дмитрук назвав покійного художника Ройтбурда педофілом та наркоманом, за що поплатився одержанням прізвиська "лайно".