Артема Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Дмитрук в 2019 году вместе со "Слугой народа" попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Фото: коллаж "Сегодня"
Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа". Соответствующее объявление сделал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Дмитрук был избран в Раду от Киевского района Одессы. Вошел в межфракционное объединение экс-спикера Дмитрия Разумкова.
Чем отличился Дмитрук
- Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук в последнее время все чаще начал идти вразрез с коллегами по парламентской фракции. В частности, он не поддержал их и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, а также воздержался при назначении первым вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
- Кроме того, Дмитрук, комментируя заявление ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук о том, что Офис президента оказывает давление на СМИ и контролирует выступления в эфирах нардепов от "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями, что говорить публично, а о чем следует молчать.
- Также Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился, получив прозвище "дерьмо".