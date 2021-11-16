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Артема Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Мария Дмитренко
16 ноября, 13:45
Процедуру исключения Дмитрука из состава фракции инициировали вчера, 15 ноября, на заседании "слуг"

Дмитрук в 2019 году вместе со "Слугой народа" попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Фото: коллаж "Сегодня"

Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа". Соответствующее объявление сделал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Дмитрук был избран в Раду от Киевского района Одессы. Вошел в межфракционное объединение экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Чем отличился Дмитрук

  • Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук в последнее время все чаще начал идти вразрез с коллегами по парламентской фракции. В частности, он не поддержал их и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, а также воздержался при назначении первым вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
  • Кроме того, Дмитрук, комментируя заявление ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук о том, что Офис президента оказывает давление на СМИ и контролирует выступления в эфирах нардепов от "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями, что говорить публично, а о чем следует молчать.
  • Также Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился, получив прозвище "дерьмо".