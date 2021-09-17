Арахамія запропонував перейменувати посаду Денісової

Давид Арахамія/Людмила Денісова. Фото соцмережі

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував перейменувати посаду уповноваженої з прав людини, яку зараз посідаю Людмила Денісова, в "уповноважену з прав олігархів".

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Цікаво, що людина називається – "уповноважений з прав людини в парламенті", але чомусь за майже рік ви ухвалювали закони про кримських татар, яких утискають в Криму, і так далі, про амністію ув'язнених по м'яким статтям ... Ми прийдемо в Раду і я подам законопроєкт перейменувати в уповноваженого з прав олігархів ", – звернувся до Денісової Арахамія.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізацію переданий на розгляд Венеціанській комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права.

Водночас Давид Арахамія заявив, що направляти законопроєкт про олігархів на експертизу Венеціанській комісії сенсу поки не було, так як після ухвалення в Раді він може змінитися істотно і експерти можуть просто даремно витратити час.