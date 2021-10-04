Арахамія назвав Разумкова опозиціонером і видалив із усіх партійних чатів

Арахамія жорстко вчинив з Разумковим. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія видалив спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з усіх партійних чатів і дав зрозуміти, що їхній колишній соратник – тепер опозиціонер. Про це пише PavlovskyNews.

В чатах політсили спікер був записаний як "Разумков ДА".

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"Колеги, видалив ДА з усіх чатів після того, як глави комітетів побачили риторику і поведінку на Погоджувальній (раді з лідерами фракцій і груп). Присутність опозиційних політиків у чатах чужих фракцій – не варіант", – йдеться у внутрішньопартійному листуванні "слуг".

Фото: PavlovskyNews

Відставка Разумкова

Народні депутати вже віддали керівництву парламенту підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Та тільки процес займе якийсь час – Рада піде строго за Регламентом, а там не все так просто.

Ще на з'їзді в Трускавці у "Слузі народу" дали зрозуміти, що більшість депутатів підтримають відставку спікера парламенту. Лише менше 10 депутатів виступили проти його звільнення. А Микола Тищенко назвав Разумкова троянським конем у "Слузі народу".

Голови комітетів влаштували демарш у Раді – сьогодні вони залишили засідання Погоджувальної ради після того, як Разумков жорстко відчитав депутатів через прийняття закону про олігархів.