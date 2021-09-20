Арахамія і Стефанчук проти Разумкова. У чому суть конфлікту

У Разумкова (праворуч) проблеми зі "слугами народу", збунтувався навіть його заступник Стефанчук (у чорному костюмі). Колаж "Сьогодні"

У спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова намітився реальний розкол з його рідною політичною силою "Слугою народу". Останньою краплею для "слуг" став законопроєкт про олігархів – спікера звинувачують у захисті найбагатших і найвпливовіших людей України, а той у відповідь каже, що діє за процедурою і регламентом. Ми розібралися, в чому суть конфлікту і що говорять протиборчі табори.

Головна причина конфлікту

Прийнятий Верховною Радою в першому читанні законопроєкт №5599 про олігархів Разумков 10 вересня направив на експертизу Венеціанській комісії. Зробив він це на вимогу всіх фракцій парламенту і уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової. Проти були тільки "слуги народу", які направили спікеру лист з проханням не відправляти туди документ, але він їх не послухав.

Відразу ж пішла реакціяглави фракції "СН" Давида Арахамії . За його словами, законопроєкт не можна було віддавати в сирому вигляді, оскільки після остаточного прийняття він може сильно відрізнятися.

"Я вважаю, що Разумков не послухав думку своєї фракції, яка його висувала на місце спікера, де він тепер сидить. Мені здається, що це неколегіальна поведінка ... Мені здається, що це була конкретна навмисна спроба збити закон про олігархів... І Разумкова в тому числі".

Перепалка Арахамії і Разумкова в прямому ефірі

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (17 вересня) Арахамія сказав, що з законом №5599 провернули багатоходову комбінацію.

"Ці 13 великих хлопців (олігархів. – Ред.) сіли разом і говорять: "Ну дивіться, тут нападають, як будемо чинити опір? Давайте збудуємо багатоходовочку. Уповноважена (Людмила Денісова. – Ред.) надішле лист, потім потрібні фракції подадуть лист на Разумкова". Чому не запитали, наприклад, одну фракцію – монобільшість? Ми більше всіх. Я відправив лист на Разумкова, а він відправив у "венеціанку" трошки раніше до того, як лист не дійшов. Це комбінація, в якій беруть участь конкретні бенефіціари навколо цієї "веніціанки". Арахамія незадоволений діями соратника. Колаж "Сьогодні"

У відповідь Дмитро Разумков зазначив, що у "венеціанці" йому акуратно натякнули, мовляв, сильно багато запитів від Верховної Ради.

"Про те, на чому наголосив Давид Георгійович, що треба направляти після прийняття закону. Ні не треба. Це маніпуляція. Доповідаю вам, якщо ви це не знаєте. Всі законопроєкти, які були спрямовані на "венеціанку", вони прямували в редакції першого читання: або до того, як вони були представлені в парламент, або коли ми вже розглядали ці закони в першому читанні. Тоді не було ні разу пропозиції "давайте не робити".

Разумкову пригадали і закон Стефанчука

Йдеться про законопроєкт №5512 про місцеві референдуми. Арахамія зазначив, що це дуже важливий закон про народовладдя: "Відправляємо на Разумкова лист "можна на "веніціанку" відправити?", а він відповідає: "Вибачте, "венеціанка" зараз сильно завантажена, не можна".

У свою чергу Разумков нагадав, що саме висновки Венеціанської комісії Рада отримала щодо законопроєкту про референдум між першим і другим читанням.

"За два роки нашої роботи ми направили шість разів до Венеціанської комісії запити. Всі запити від Верховної Ради. Всі шість разів це була чи ініціатива народних депутатів від монобільшості, або голів комітетів за рішенням комітетів, які також представляють монобільшість". Керівники Ради несподівано посперичалися у Шустера. Скріншот

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Разумкову, що просив його відправити закон про місцеві референдуми у "венеціанку", але отримав відмову.

"Цей законопроєкт напрацьовували представники всіх депутатських фракцій і груп, громадськість... І ми звернулися до вас з проханням (в цей момент Разумков перервав його виступу, але Стефанчук попросив не перебивати). Ви відповіли, що немає можливості, тому що вона (Венеціанська комісія. – Ред.) перевантажена. Я хочу запитати: якщо ми всі рівні і однакові, що змінилося за два місяці, що Венеціанська комісія перестала бути такою завантаженою... Ви відмовили (щодо законопроєкту про референдуми), а зараз (щодо олігархів) – не відмовили".

На це Разумков відповів: "Аж шість разів, коли я до цього не відмовив, у вас не викликало питань?".

Відзначимо, що останнім часом у Разумкова все більше розбіжностей у думках з представниками влади, з якою, по суті, він в одній команді. Так, наприклад, в лютому спікер ВР не голосував на засіданні РНБО за санкції проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Пізніше, коли РНБО взявся за закон про олігархів, Разумков заявляв, мовляв, може виникнути конфлікт інтересів: документ може торкнутися представників влади, в тому числі і членів РНБО, і важливо прописати закон так, щоб олігархи не з'явилися в РНБО. На його слова відреагував секретар Радбезу Олексій Данілов.