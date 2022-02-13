Американці в ОБСЄ терміново евакуюються з Донецька – ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З Донецька терміново почали виїздити співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело.

Деякі спостерігачі на автомобілях залишили окуповане місто.

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фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

За інформацією ЗМІ, до Донецька прибула нова група спеціалістів ОБСЄ. Йдеться про ротацію.

Евакуація поки що не проводиться, незважаючи на заявлений висновок американських та британських фахівців.

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Раніше джерело CNN повідомило, що США планують вивести своїх спостерігачів зі складу місії ОБСЄ в Україні через дані розвідки про нібито заплановане російське вторгнення.

Раніше ми писали про те, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Позиція США в ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу та агресії РФ стосовно її сусідів.

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"Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії щодо України як негайний і терміновий виклик миру та безпеці в регіоні ОБСЄ. У нас є бажання й прагнення продовжувати дипломатію та деескалацію, спираючись на переговори в ОБСЄ та інші зустрічі цього тижня", – заявив Карпентер.

Він запропонував, щоб усі 57 країн – учасниць ОБСЄ обговорили шляхи зміцнення безпеки в регіоні, зважаючи на повагу до суверенітету та територіальної цілісності країн, непорушність їхніх кордонів та незастосування сили чи загрози силою.