Американцы в ОБСЕ срочно эвакуируются из Донецка – СМИ

Миссия ОБСЕ меняет сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня
Из Донецка в срочном порядке начали уезжать сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.
Некоторое количество наблюдателей на автомобилях покинули оккупированный город.
По информации СМИ, в Донецк прибыла новая группа специалистов ОБСЕ.
Речь идет о ротации.
Эвакуация пока не производится, несмотря на заявленный вывод американских и британских специалистов.
Ранее источник CNN сообщил, что США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на Украине из-за данных разведки о якобы планируемом российском вторжении.
Ранее мы писали о том, что пророссийские боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Позиция США в ОБСЕ
Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии РФ в адрес ее соседей.
"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и срочный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и преимущество продолжать дипломатию и деэскалацию, опираясь на разговоры в ОБСЕ и другие встречи на этой неделе", – заявил Карпентер.
Карпентер предложил, чтобы все 57 стран-участниц ОБСЕ обсудили пути укрепления безопасности в регионе, включая уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, нерушимость их границ и неприменение силы или угрозы силой.
- 13 января прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждали требования Кремля о предоставлении ему гарантий безопасности. Это завершающее заседание переговорного марафона по гарантиям безопасности, которые требует для себя Москва.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантических стремлений.