Американцы в ОБСЕ срочно эвакуируются из Донецка – СМИ

Миссия ОБСЕ меняет сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Донецка в срочном порядке начали уезжать сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Некоторое количество наблюдателей на автомобилях покинули оккупированный город.

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фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

По информации СМИ, в Донецк прибыла новая группа специалистов ОБСЕ.

Речь идет о ротации.

Эвакуация пока не производится, несмотря на заявленный вывод американских и британских специалистов.

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Ранее источник CNN сообщил, что США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на Украине из-за данных разведки о якобы планируемом российском вторжении.

Ранее мы писали о том, что пророссийские боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позиция США в ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии РФ в адрес ее соседей.

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"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и срочный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и преимущество продолжать дипломатию и деэскалацию, опираясь на разговоры в ОБСЕ и другие встречи на этой неделе", – заявил Карпентер.

Карпентер предложил, чтобы все 57 стран-участниц ОБСЕ обсудили пути укрепления безопасности в регионе, включая уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, нерушимость их границ и неприменение силы или угрозы силой.