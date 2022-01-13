Ультиматум России не сработал – в ОБСЕ поддержали Украину

Кулеба сообщил итоги заседания ОБСЕ, где Россия пыталась продвигать свои агрессивные требования

Кулеба об итогах заседания ОБСЕ, Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантическим стремлениям. Об этом он сказал по итогам заседания.

"Заседание Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат – в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ", – заявил он.

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Кулеба отметил, что партнеры полностью разделяют позицию Украины, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора они хотят быть. Имея такую поддержку Украина будет работать над тем, чтобы Россия вместо ультиматумов начала добросовестно выполнять Хельсинкский акт: прекратила оккупацию Крыма и части Донбасса, и не рассматривала какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния.

"Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ. Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством в целях эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания Постоянного Совета ОБСЕ 13 января", – заявил глава МИД Украины.