11 депутатам "Голосу" запропонували піти в "Слугу народу"

Железняк розкидається своїми депутатами. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк запропонував з трибуни парламенту "Слузі народу" 11 своїх депутатів. Про це він сказав на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, яке транслює "Сьогодні".

Він звинуватив деяких депутатів зі своєї фракції у співпраці зі "слугами народу".

"Шановні мої справедливі колеги з фракції "Голос". Я вже розповідав, як ви ходите на Банкову на переговори, як брали гроші на соцеконом і на свої округи, як ви домовляєтеся. Тому у мене прохання до вас, шановні "слуги народу": у нас є зайві місця, у мене є 11 депутатів, які вже з вами співпрацюють. Знайдіть їм місце в коаліції і додайте трохи більше грошей на округи", – сказав Железняк.

Розкол у "Голосі"

Ще в червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. А у відповідь в "Голосі" пояснили вихід Притули особистими амбіціями.

Пізніше депутати збунтувалися проти керівництва партії. Железняка звинуватили в порушенні закону, а Кіру Рудик навіть хотіли виключити за прогули.

У липні конфлікт продовжився, депутати почали писати заяви про вихід з партії. Рудик відреагувала на заяву Стефанішиної на туалетному папері.

Як ми вже писали, депутати продовжили сьогоднішній робочий день до моменту, поки не розглянуть закон про олігархів.