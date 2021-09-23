11 депутатам "Голоса" предложили уйти в "Слугу народа"

Железняк разбрасывается своими депутатами. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предложил с трибуны парламента "Слуге народа" 11 своих депутатов. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Верховной Рады, которое транслирует "Сегодня".

Он обвинил некоторых депутатов из своей фракции в сотрудничестве со "слугами народа".

"Уважаемые мои справедливые коллеги из фракции "Голос". Я уже рассказывал, как вы ходите на Банковую на переговоры, как брали деньги на соцэконом и на свои округа, как вы договариваетесь. Поэтому у меня просьба к вам, уважаемые "слуги народа": у нас есть лишние места, у меня есть 11 депутатов, которые уже с вами сотрудничают. Найдите им место в коалиции и добавьте немного больше денег на округа", – сказал Железняк.

Раскол в "Голосе"

Еще в июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. А в ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы личными амбициями.

Позже депутаты взбунтовались против руководства партии. Железняка обвинили в нарушении закона, а Киру Рудык даже хотят исключить за прогулы.

В июле конфликт продолжился, депутаты начали писать заявления о выходе из партии. Рудик отреагировала на заявление Стефанишиной на туалетной бумаге.

Как мы уже писали, депутаты продлили сегодняшний рабочий день до момента, пока не рассмотрят закон об олигархах.