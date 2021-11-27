Журналист Бутусов намерен судиться с Зеленским

Слева на фото Юрий Бутусов, а справа Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Юрий Бутусов, после обвинения в провокации на Донбассе, заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналист сказал в эфире "Радіо Свобода".

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"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.

Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский напомнил журналисту, как встречался с ним в студии "Квартал-95" перед избранием Зеленского президентом. Тогда, по словам главы государства, Бутусов был заинтересован войти в команду Владимира Зеленского, но должности после выборов так и не получил. Именно в этом, по мнению президента, заключается причина неприязни журналиста к действующему президенту Украины.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar.

Также напомним, Бутусов обвинил Зеленского во лжи.