Железняк не хочет менять "Голос" на партию Разумкова

Железняк дружит с Разумковым. Но не строит с ним общее политическое будущее / Коллаж "Сегодня"

Снятый, по мнению парламентской фракции "Голос", председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк не спешит объявлять о своих новых политических связях. Он заявил, что пока не видит общего политического будущего с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Об этом Ярослав Железняк заявил в интервью "Українським Новинам".

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"Мы с Разумковым правда дружим, но ни разу не обсуждали политическое будущее. Это та тема, которую я не поднимаю, потому что это не корректно с моей стороны ни по отношению к "Голосу", ни по отношению к самому Разумкову. Пусть он на вопросы своего политического будущего отвечает сам. Информацию о каком-либо нашем с ним общем проекте на данный момент я точно не подтверждаю. Моим политическим лидером остается Кира Рудык, а командой – команда партии "Голос", и тут ничего не меняется", – пояснил Железняк.

При этом политик отметил, что верит в политическое будущее "Голоса" и без бывшего лидера Святослава Вакарчука и без отправившегося создавать свой политпроект Сергея Притулы.

"Я и глава партии Кира Рудык верим в проект "Голос". Рейтинги будут меняться много раз, а если президентская гонка будет первой, то можем вообще сейчас забыть о них – это не имеет никакого практического значения. Президентская избирательная кампания будет вносить коррективы в то, как будут происходить дальнейшие парламентские выборы", – отметил Железняк.

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