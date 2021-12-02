Ждать ли наступления РФ на Донбассе – командующий ООС дал прогноз

Пока не наблюдаются какие-либо действия, которые бы свидетельствовали и готовящемся нападении / Фото: Коллаж: Сегодня

На данный момент на неподконтрольной Украине территории не наблюдается подготовка формирований к каким-то наступательным действиям. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

По его словам, на Донбассе проходит сейчас плановая, системная подготовка.

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"Плановые мероприятия, организационные мероприятия, где подразделения заменяют друг друга, выходят на полигон, готовятся. Ничего не меняется в течение последних лет, потому, как таких видимых вопросов проведения наступательных действий мы не видим. Да, мы изучаем досконально, отрабатываем разные варианты, но на данный момент, что четко видна группировка, которая завтра будет наступать, – мы не видим", – рассказал он.

Также он рассказал о том, что группировки ЛДНР не могут совершать какие-то действия самостоятельно, без поддержки России.

"По моему мнению, они самостоятельно не способны проводить широкомасштабные действия. Возможно – концентрация на определенном направлении и попытка завладеть определенным плацдармом на тактическом уровне. Они вероятнее всего не пойдут на это, учитывая те эпизоды, которые были в 2014-15 году – только после захода регулярных частей вооруженных сил РФ они способны были на какие-то наступательные действия. И то концентрация на одном небольшом, ограниченном направлении", – отметил он.

В декабре можно ожидать прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе по итогам переговоров между президентами США, России и Украины. Об этом идет речь в нашей статье.

Угроза вторжения РФ

В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.

Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Что думает Путин

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.

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