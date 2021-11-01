Зеленский встретился с Меркель – обсудили четыре важные темы

Зеленский и Меркель говорили о Донбассе. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго (Шотландия) встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой обсудил не только глобальное потепление, но и Украину. Об этом он написал в Twitter.

Они обсудили четыре темы.

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Возможно, это еще не последняя их встреча. Фото: president.gov.ua

"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути ее преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", – написал Зеленский.

Зеленский и Меркель обсуждают Украину. Фото: president.gov.ua

Меркель уходит из политики