Зеленский: Встреча с Путиным разблокирует отношения РФ и Украины

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины в интервью РБК- Украина рассказал, что решит встреча с российским лидером.

По его словам, диалог поможет разрешить ситуацию на Донбассе.

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"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга, и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что нужна конкретика в диалогах, и привел пример, что разговоры имеют место быть, но должен быть итог.

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "в ближайшие пять-десять лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", – отметил президент.

Зеленский и Путин

Американское издание The Washington Post проанализировало шаги президентов Украины и России, а также выделило главные причины, почему идет конфронтация. Среди прочего, отмечается, что у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.

Напомним, в Турции может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как отмечается, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с президентом Украины об организации встречи.

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Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. По данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь ключевых регионов на востоке Украины, среди которых – Днепр, Одесса и Харьков.