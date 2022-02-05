Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Почему Путин не ладит с Зеленским – The Washington Post назвала 6 причин

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 21:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С учетом российской агрессии, риторика главы государства идет на укреплении позиции Украины
Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Американское издание The Washington Post проанализировало шаги двух лидеров – Украины и России, и выделило главные причины, почему идет конфронтация глав государств.

Зеленский изменил свое мнение о Минских соглашениях

Реклама

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский выбрал Минские соглашения в качестве основы для мирных переговоров по Донбассу. Однако Кремль не выполнял свои обязательства, из-за чего у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.

Зеленский активно настаивает на членстве в НАТО

После того, как не удалось добиться мира на Донбассе, а также все больших агрессивных действий РФ, Зеленский сделал акцент на вступление Украины в НАТО и активно продвигал эту идею западным партнерам. Россию это очень раздражает.

Реклама

Зеленский закрывает пророссийские телеканалы

Украинский лидер подписал указ о введении санкций против телеканалов, бенефициаром которых являлся кум Путина, нардеп Виктор Медведчук.

Позиция Зеленского по языковому вопросу

Реклама

Как пишет The Washington Post, Владимир Зеленский, по определению Москвы, является носителем русского языка, однако глава государства не отменил закон о государственном языке. Кремль также считает, что президент Украины "отказался от своей идентичности", которую Россия обычно вызывается защищать.

Зеленский преследует близкого друга Путина

Уголовное производство в отношении Виктора Медведчука – это сильный удар по самолюбию Путина.

Шутки Зеленского над Путиным

Летом 2021 года президент России Владимир Путин выдал статью об Украине, которая была опубликована на русском и украинском языках, в которой президент РФ утверждал, что Россия и Украина — братья и "один народ". В ответ Зеленский высмеял Путина.

Путин и Зеленский вскоре могут встретиться

В Турции может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает никакие переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

Отметим, что с момента вступления в должность президента, Владимир Зеленский не встречался с главой РФ. У Украины и России разные требования к переговорному процессу, однако две стороны за дипломатический диалог.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Отказался от США и сменил имя: пять фактов, которые вы не знали о Борисе Джонсоне Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Doodle Сегодня
5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

238 247

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять