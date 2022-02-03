Зеленский снова созвонится с Макроном – названо точное время

Президент Украины Владимир Зеленский (фото слева) французский лидер Эммануэль Макрон (фото справа). Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Сначала состоится разговор с президентом России Владимиром Путиным, он запланирован на 19:00 по киевскому времени. В 20:30 Макрон позвонит Зеленскому.

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Кроме того, Макрон в первой половине дня намерен поговорить с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Макрон собрался в Киев

2 февраля вечером президент Франции не исключил возможности побывать с визитами в Москве, а также в Киеве. "Я очень обеспокоен ситуацией на месте", – сказал он в кулуарах встречи министров внутренних дел ЕС.

Переговоры Зеленского и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, они обсуждали прошедшую встречу в "нормандском формате".

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"Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", — сказал Зеленский.

Путин поставил Макрону условие

21 декабря состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Путин рассказал, что ждет от Киева конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, а от Парижа – поддержки соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.