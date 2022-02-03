Зеленський знову зателефонує Макрону – названо точний час

Президент України Володимир Зеленський (фото ліворуч) французький лідер Еммануель Макрон (фото праворуч). Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе телефонні переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Спочатку відбудеться розмова з президентом Росії Володимиром Путіним, вона запланована на 19:00 за київським часом. О 20:30 Макрон зателефонує Зеленському.

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Крім того, Макрон у першій половині дня має намір поговорити з головою Євроради Шарлем Мішелем та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Макрон зібрався до Києва

2 лютого увечері президент Франції не відкинув можливості побувати з візитами в Москві, а також у Києві. "Я дуже стурбований ситуацією на місці", – сказав він у кулуарах зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС.

Переговори Зеленського та Макрона

Президент України Володимир Зеленський 28 січня поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами українського лідера, вони обговорювали зустріч у "нормандському форматі".

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"З'явився перший документ з 2019 року. Домовилися не зменшувати темпу. Поки умови сприяють, потрібно зустрічатися і говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – сказав Зеленський.

Путін поставив Макрону умову

21 грудня відбулася чергова телефонна розмова між президентом Франції Еммануелем Макроном та російським лідером Володимиром Путіним. Путін розповів, що чекає від Києва конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а від Парижа – підтримки угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.