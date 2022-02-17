Зеленский не против референдума по НАТО. Однако уже поздно

По мнению Зеленского, сейчас вопрос о вступлении в НАТО не стоит / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что перед закреплением в конституции намерения о вступлении страны в НАТО необходимо было провести общенациональный референдум по этому вопросу. Однако, как известно, в 2019 году Верховная Рада приняла такое решение без референдума.

Об этом Зеленский заявил журналисту немецкого издания BILD.

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Мнение президента

"Я вообще считаю, что такие вопросы должны решать именно на референдуме, такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в Конституцию. Но мы там, где мы уже есть", — сказал глава государства.



Зеленский добавил, что большая часть стран НАТО считают неправильным решение Украины вписать пункт о стремлении в военный блок в Основной закон страны. "Но у нас это есть. Это точно выбор украинского народа: где мы хотим быть. Но не выбор украинского народа, когда мы там будем, не только от нас зависит", — подчеркнул он.

Президент понимает, что сейчас вопрос точной даты членства в НАТО не стоит, но двигаться в этом направлении необходимо. "Путь к НАТО и ЕС очень долгий. На этом пути Украине нужны некоторые гарантии безопасности. НАТО – это гарантия безопасности, это то, куда мы хотим двигаться. Эта гарантия означает, что мы не потеряем свою независимость", – считает Зеленский.

Путь в НАТО