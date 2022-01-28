Зеленский: НАТО не будет воевать за Украину

Зеленский высказался о помощи Запада и НАТО. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами рассказал, что могут сделать партнеры НАТО и Австралия, чтобы еще больше помочь Украине.

"Мы благодарны за поддержку. Не думайте, что нам нужны какие-то кредиты, важны сигналы, что инвестиции идут. Вопрос не в размере, а в том, что бизнес подставляет плечо, а не ногу. Инвестируйте в государство и покажите, что вы верите в Украину. Если страны готовы предоставить помощь в безопасности и обороне – мы готовы, работаем над этим", — сказал он.

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Зеленский отметил, что прием Украины в НАТО — это серьезный вызов для Альянса.

"Что будут делать страны НАТО, если начнется война, армия какой страны будет нас защищать? Не будут. И это страшно для НАТО, если Украина вступит, это серьезные вызовы для НАТО. Полномасштабная война будет и на границах стран НАТО, могут быть провокации. Вы уверены, что в этот момент их будут защищать?" — сказал он.

Что еще сказал Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 января дал большое интервью представителям иностранных СМИ.