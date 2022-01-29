Зеленский и Путин могут встретиться в Пекине

Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пекине во время Олимпиады. Украинский лидер, возможно, также посетит церемонию открытия.

Об этом сообщает ТАСС.

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"В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем", – сказал Песков.

Он добавил, что Путин во время поездки в Пекин не планирует двусторонние встречи ни с кем, кроме председателя КНР Си Цзиньпина.

Условие встречи Зеленского и Путина

В Кремле назвали ключевое условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в "нормандском формате". По словам замглавы администрации российского лидера Дмитрия Козака, это случится, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Он также заявлял, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.

Что говорит президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговоры в Москву или Сочи не дадут никакого результата. Его также возмутило, что Москва отказывается обсуждать вопрос Донбасса в таком формате переговоров, называя его якобы "внутренним".

Резюмируя, Зеленский сказал, что готов встретиться в любом формате переговоров. В ответ на приглашение в Сочи президент Украины предложил Кремлю приехать в Одессу.

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