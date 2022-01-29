Зеленський та Путін можуть зустрітися у Пекіні

Володимир Зеленський (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відкидає зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Пекіні під час Олімпіади. Український лідер, можливо, також відвідає церемонію відкриття.

Про це повідомляє ТАРС.

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"Наразі у планах такої зустрічі немає. Хоча повністю ми цього виключати не можемо", – сказав Пєсков.

Він додав, що Путін під час поїздки до Пекіна не планує двосторонніх зустрічей ні з ким, окрім голови КНР Сі Цзіньпіна.

Умова зустрічі Зеленського та Путіна

У Кремлі назвали ключову умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна у "нормандському форматі". За словами заступника голови адміністрації російського лідера Дмитра Козака, це станеться, якщо буде погоджений правовий статус Донбасу.

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Він також заявляв, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.

Що каже президент України?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова на переговори до Москви чи Сочі не дадуть жодного результату. Його також обурило, що Москва відмовляється обговорювати питання Донбасу у такому форматі переговорів, називаючи його нібито "внутрішнім".

Резюмуючи, Зеленський сказав, що готовий зустрітись у будь-якому форматі переговорів. У відповідь на запрошення до Сочі президент України запропонував Кремлю приїхати до Одеси.

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