Зеленский и Макрон собрались разблокировать "нормандский формат" – подробности разговора

Лидеры двух стран обсудили "нормандский формат"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в ходе которого был обсужден ряд важных для двух стран вопросов. Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter президента Украины.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", – отметил Зеленский.

Также президенты обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

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"Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", – добавил Зеленский.

Макрон собрался в Украину

Посольство Украины в Париже работает над организацией визита президента Французской Республики Эммануэля Макрона в нашу страну. Французский лидер намерен посетить Киев, однако дата все еще не согласована.

Весной 2021 года Макрон, Меркель и Путин провели переговоры в формате видеоконференции, обсудив ситуацию на Донбассе, обращение с российским оппозиционером Алексеем Навальным и вероятность регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". У Зеленского на это отреагировали достаточно сдержанно.

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Новый "нормандский формат"

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу. Комментируя присоединение США к переговорам, президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.