Зачем России признание "Л/ДНР" — Зеленский озвучил свою версию

Владимир Зеленский рассказал, что будет в случае признания "Л/ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Разговорами о признании так называемых "Л/ДНР" Россия поднимает ставки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те, кто с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивают наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" – это односторонний выход из "Минска", — сказал он.

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Зеленский отметил, что это привычный для России способ действия.

"Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", — сказал он.

Разговоры России о признании "Л/ДНР"

15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР".

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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что если признание состоится, это снова будет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во время совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем немецкий политик отметил, что если Россия признает "ЛНР" и "ДНР", то это будет нарушением Минских соглашений.

Это мнение разделяют и украинские политики.

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