Шоу марионеток. Как Россия торгует признанием "ЛДНР" и нужен ли Путину Донбасс

На развитие уничтоженных и разграбленных предприятий и инфраструктуры региона понадобится более 20 миллиардов долларов

Признание "ЛДНР" обойдется России слишком дорого. Фото: коллаж "Сегодня"

Госдума РФ направила президенту России Владимиру Путину предложение признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". Глава Кремля пообещал сделать "все необходимое для того, чтобы жизнь жителей Донбасса изменилась в лучшую сторону".

Что же ждет ОРДЛО в случае признания их суверенитета? Станут ли марионеточные образования независимыми государствами или войдут в состав РФ? И зачем Путину разрушать Минские соглашения, на выполнении которых он сам настаивал? Сайт "Сегодня" дает ответы на эти вопросы.

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Путин рассмотрит вопрос о признании независимости "ЛДНР"

15 февраля Госдума РФ отправила президенту России предложение признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". Владимир Путин пока не принял однозначного решения, но сказал, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса.

"Депутаты парламента ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей. Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", – сказал Путин.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

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Каким образом Россия может признать суверенитет своих марионеток

Политолог Руслан Бортник считает, что Россия может использовать "Абхазский сценарий".

"В 2008 году Россия признала независимость части грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии, после чего ввела туда свои войска под видом миротворцев, взяв "республики" под полный контроль", – говорит "Сегодня" Бортник.

По мнению эксперта, Кремль может использовать такую же модель на Донбассе, сославшись на якобы волеизъявление народа.

"Кроме того, Россия может зайти на Донбасс под предлогом защиты своих граждан от "геноцида". Ведь не просто так 600 тысячам жителей "ЛДНР" раздали паспорта РФ", – говорит Бортник.

В 2008 году Россия признала независимость части грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии, после чего ввела туда свои войска под видом миротворцев, взяв "республики" под полный контроль. Фото: m.ostro.org

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Аннексия Донбасса по примеру Крыма

Стоит отметить, что признание Россией независимости "ЛДНР" в очередной раз нарушит Хельсинкский заключительный акт 1975 года, установивший принцип нерушимости границ в Европе, и Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Россия обязалась гарантировать безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако, как цинично заявил в октябре 2021 года представитель российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Денис Лозинский, "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения".

"Любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму абсолютно беспочвенны. Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов", – заявил дипломат.

Денис Лозинский: "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения". Фото: ASPI

Этим же Лозинский объяснил аннексию Россией Крыма.

"Перед лицом разгула национал-радикальных элементов в Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов", – сказал Лозинский.

Признание "ЛДНР" разрушит Минские соглашения

Политолог Алексей Якубин отмечает, что признание Россией независимости "ЛДНР" разрушит Минские соглашения, на которых настаивает сама Россия.

"Россия на публичном уровне заявляет, что Донбасс является территорией Украины. На этом построены Минские соглашения и "нормандский формат". Признание независимости "ЛДНР" будет свидетельствовать о том, что Россия выходит из "Минска" и полностью перечеркивает договоренности", – объясняет "Сегодня" Якубин.

Алексей Якубин: "Признание независимости ОРДЛО будет свидетельствовать о том, что Россия выходит из "Минска" и полностью перечеркивает договоренности" / Фото: Facebook

Что даст России признание суверенности "ЛДНР"

По словам политологов, признание независимости фейковых республик будет означать для России новые возможности по милитаризации региона. Следовательно, получив согласие новых независимых государств, РФ сможет как бы уже и официально разместить на их территории свои военные базы.

К слову, руководство так называемой "ДНР" неоднократно заявляло, что планирует обратиться за военной помощью к России, а депутаты Госдумы РФ в обращении к Путину предложили, чтобы президент РФ провел переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать в том числе предоставление военной помощи.

Конечно, Украина, и практически весь мир, не признает независимость Донбасса и будет считать размещение российских военных баз в данном регионе прямой агрессией. Но остановит ли это Москву? Учитывая пример аннексии Крыма – вряд ли.

Расширение границ "ЛДНР" может привести к войне

Руслан Бортник отмечает, что после признания независимости "ЛДНР" последует новый виток эскалации. И дело тут не только в российских военных базах.

"Возникнет серьезная угроза войны с Украиной за подконтрольные ей территории Луганской и Донецкой областей, которые "ЛДНР" хотят включить в свой состав", – объясняет Бортник.

В 2019 году так называемые "ЛНР" и "ДНР" приняли "законы" о границах, в которых отмечается, что границы самопровозглашенных республик с Украиной соответствуют всей территории Луганской и Донецкой областей в ее составе. Теоретически, Россия сможет поставить вопрос о восстановлении границ и развязать войну с Украиной.

Включит ли Россия "ЛДНР" в свой состав

"Население Донбасса исторически воспринимает регион как часть российского государства и с 2014 года отстаивает эту позицию, в том числе с оружием в руках", – заявлял главарь фейковой "ДНР" Денис Пушилин. Такие же заявления регулярно звучат от "руководителей" марионеточной "ЛНР". Но нужен ли Москве донбасский регион как часть России?

Несмотря на заявление Путина о том, что "большинство россиян сочувствует жителям Донбасса", данные соцопросов свидетельствуют о том, что видеть "ЛДНР" в составе России желает абсолютное меньшинство – менее четверти населения РФ. Одной из главных причин нежелания россиян объединяться с Донбассом является дороговизна его восстановления. По данным экспертов, на развитие уничтоженных предприятий и инфраструктуры понадобится более 20 миллиардов долларов.

"Не только восстановление Донбасса, но и поддержание полноценной жизнедеятельности региона, а также регулярные социальные выплаты жителям – все это будет требовать огромных финансовых вливаний. Для России присоединение так называемых республик невыгодно экономически", – говорит нам Бортник.

Денис Пушилин: ""Население Донбасса исторически воспринимает регион как часть российского государства". Фото: denis-pushilin.ru

Как Россия спекулирует на суверенитете "ЛДНР"

Руслан Бортник уверен, что Россия таким образом пытается заставить Украину выполнить Минские соглашения.

"Россия намекает, что если Украина не будет выполнять "Минск", то она сможет признать так называемые "ЛДНР", – говорит Бортник.

Политолог Вадим Карасев считает, что Москва так же пытается вынудить Запад повлиять на Киев.

"Россия надеется, что западные партнеры Украины будут интерпретировать вопрос о признании независимости фейковых "ЛДНР" как угрозу потери украинских территорий в случае неконструктивности позиции Киева на переговорах относительно Минских соглашений и смогут надавить на Украину", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Москва пытается вынудить Запад повлиять на Киев" / Фото: Facebook

Политолог Владимир Воля добавляет, что признание так называемых "ЛДНР" может быть использовано Кремлем в случае отказа США от предоставления гарантий нерасширения НАТО на восток.

"Если США не пойдет на уступки, Россия может использовать признание террористов из "ЛДНР" в качестве новой угрозы дестабилизации Донбасского региона", – говорит Воля.

Владимир Воля считает, что Россия может шантажировать США при помощи "ЛДНР" / Фото: Facebook

Цена блефа

Признание так называемых "ЛДНР", по словам политологов, сегодня невыгодно России. Для Москвы в таком решении нет никаких политических или экономических преимуществ.

"Москве невыгодно признавать "ЛДНР", но ей выгодно угрожать Украине и Западу такой вероятностью", – подытожил Бортник.

Руслан Бортник: "Москве не выгодно признавать "ЛДНР", но ей выгодно угрожать Украине и Западу такой вероятностью" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что спикер МИД Украины Олег Николенко считает, что признание Россией фейковых "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Кроме того, мы выясняли, почему дискуссии о признании "республик" возникли во время переговоров РФ и США, что думают об этом в Украине и самозваной "ДНР" и пойдет ли Путин на такой шаг.