За "жест" Зеленскому у Лероса отобрали загранпаспорт

Лерос считает, что против него ведется политическое преследование / Коллаж "Сегодня"
18 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу в рамках дела о хулиганстве в стенах Верховной Рады. Речь идет о непристойном жесте, сделанном нардепом на трибуне Верховной Рады в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
О деталях суда стало известно из трансляции заседания Печерского суда.
Мера пресечения
Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест, но судья отклонил просьбу. Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт.
Дела Лероса
- На своем телеграм-канале Лерос так прокомментировал судебное заседание: "Сегодня в 15:30 состоится продолжение суда (проведение 757/60393/21-к) по избранию мне меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это".
- На видео из зала суда, в частности, видно, как прокурор просит добавить к ходатайству об избрании меры пресечения Леросу распечатки его публикаций в Фейсбуке, которые депутат регулярно продолжает выставлять с фото непристойного жеста.
- Напомним, 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.
- Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) ведет поиск видео момента непристойного поведения Гео Лероса в ВР.