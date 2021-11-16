Ярош предложил разрешить силовикам стрелять в мигрантов

Ярош предлагает жестко встретить нелегалов. Коллаж "Сегодня"

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призывает принять закон, который бы позволял украинским силовикам стрелять в мигрантов за незаконное нарушение границы.

Об этом он написал в Facebook.

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Он считает, что на время войны за независимость страны нужно отодвинуть в сторону псевдотолерантность и псевдодемократию.

"По моему мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно принять закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям", – написал Ярош.

Украина готовится встретить мигрантов