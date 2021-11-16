Ярош запропонував дозволити силовикам стріляти у мігрантів

Ярош пропонує жорстко зустріти нелегалів. Колаж "Сьогодні"

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош закликає ухвалити закон, який би дозволяв українським силовикам стріляти у мігрантів за незаконне порушення кордону.

Про це він написав у Facebook.

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Він вважає, що на час війни за незалежність країни потрібно відсунути убік псевдотолерантність та псевдодемократію.

"На мою думку, у ситуації, що склалась, необхідно терміново прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Українські прикордонники, поліція, Національна гвардія мають мати право на застосування всіх, без виключення, засобів вогневого та іншого ураження по порушниках", – написав Ярош.

Україна готується зустріти мігрантів