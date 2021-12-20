Ядерное оружие РФ в Беларуси? Зеленский отреагировал на новую угрозу

Зеленский пока не видит ядерной угрозы со стороны Беларуси. Коллаж "Сегодня"
Разговоры о возможном размещении Россией ядерного оружия в Беларуси президент Украины Владимир Зеленский назвал очередной информационной атакой.
Об этом он сказал на совместной с президентами Польши и Литвы пресс-конференции.
По его словам, для Украины это не новость.
"Какие-либо угрозы о перемещении ядерного оружия из России в другие уголки мира, мне кажется, мы много раз слышали, и о размещении ядерного оружия во временно оккупированном Крыму. Сейчас мы слышим информацию относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться. А для Украины это достаточно привычная ситуация касательно очередной информационной атаки со стороны России. В любом случае мы будем точно знать, если это произойдет, где размещена часть ядерного оружия РФ", – сказал Зеленский.
Польский лидер Анджей Дуда отметил, что если это оружие попадет в Беларусь и ракеты будут направлены в сторону НАТО, то это будет еще одна демонстрация агрессии. Он отметил, что в Калининграде Россия продолжает наращивать количество ракет.
"Это будет особый шаг, который много что изменит. Лукашенко ничего не говорит, а лишь улыбается. Если Россия захочет разместить свои ракеты с (ядерными) боеголовками на территории Беларуси, они спокойно это сделают. Единственное, что может это остановить, – это решительная позиция НАТО и США, а не Лукашенко", – сказал президент Польши.
Ядерное оружие РФ
- Накануне белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отрицать вероятность размещения ядерного оружия РФ в Беларуси.
- Эта ядерная напряженность возникла после недавних ультиматумов Москвы Западу. Недавно Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут против ключевых принципов, на которых строится европейская безопасность, включая и то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику.