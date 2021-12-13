Угроза вторжения России: Яценюк назвал главную задачу Украины

Арсений Яценюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что мы не можем знать о планах президента РФ Владимира Путина, но мы должны знать свои планы и быть готовы к любому сценарию.

Об этом он сказал в программе "Реальная политика" на телеканале "Украина 24".

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"Наши планы – это оборона страны. Это, в первую очередь, сильная украинская армия и сильное украинское государство", – подчеркнул политик.

В последние два года, отметил Арсений Яценюк, украинская власть занималась "большим строительством": "Но ключевое – это строительство великой украинской армии, вот основная задача. Это залог украинской независимости".

Экс-премьер напомнил, что украинские власти делали вид, что ничего особенного не происходит, когда полтора месяца назад США передали информацию, что на украинских границах идет массовое скопление российских войск и Россия готовится к широкомасштабному наступлению или к эскалации ситуации.

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"То есть, когда директор ЦРУ летит в Москву, что вообще беспрецедентная вещь, чтобы донести прямой месседж российскому президенту – не трогать Украину, украинские власти делают вид, что ничего не происходит", – сказал он.

Объяснений этому, по мнению Яценюка, несколько.

"Не только то, что они там непрофессионалы и не разбираются. У них там куча российской резидентуры", – подчеркнул он, напомнив об информации в СМИ о российском гражданстве заместителя министра внутренних дел, являющегося мужчиной ближайшей помощницы Зеленского в администрации президента.

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"Как с ними можно делиться разведданными? Эти разведданные явно попадут к россиянам", – добавил Яценюк.

Он считает, что решение власти "делать вид, что вроде бы ничего не происходит", связано только с одним – "Зеленского интересует только его личный рейтинг."

"Люди за 8 лет войны устали. Война – это ужас, неуверенность, драма, отрицательные эмоции. Поэтому он принимает решение для себя руководствоваться не принципом Верховного главнокомандующего и главы украинского государства, где нужно говорить правду, а руководствоваться принципом своей профессии, где хочется получить аплодисменты или рейтинги", - сказал Яценюк.

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