"Я – личный узник Путина": Саакашвили обратился к Верховной Раде

Политик написал письмо депутатам. Коллаж "Сегодня"

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили выдал очередное письмо из тюрьмы. На этот раз он обратился к Верховной Раде и назвал нашу страну главным и самым верным союзником Грузии.

Об этом он написал в Facebook.

Реклама

Саакашвили заявил о "пытках"

"Пишу вам из одиночки загородной тюрьмы, рядом с аэропортом Тбилиси на 32-м дне голодовки. Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня. Дал грузинской власти крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры", – сказал он.

Саакашвили назвал обращение грузинской власти с ним "пытками" и отметил, что его лишили права на телефонные звонки со дня задержания, отказывают в возможности приехать в суд, отказывают перевести в гражданскую клинику.

Почему он поехал в Грузию

"Наверно, у вас главный вопрос – почему я поехал в Грузию. Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но, после моего появления даже в тюрьме – ситуация радикально поменялась. Во всем", – написал политик.

Реклама

Он отметил, что ему удалось повлиять на объединение грузин в прозападном курсе страны, но при этом он остается лояльным и патриотичным гражданином Украины.

"Я горжусь тем, что президент Зеленский вернул мне украинский паспорт. Я очень благодарен вам за очень многие революционные законопроекты, которые вы поддержали, в том числе подготовленные при нашем скромном участии. Благодарен членам разных фракций, которые проявляли солидарность. Я прожил в Украине уже 8 лет своей жизни. У меня в Киеве есть дом и семья, и я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения крепли", – резюмировал Саакашвили.

Саакашвили в тюрьме

Реклама