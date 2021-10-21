Выборы на Донбассе без России – Европа дала добро

Венецианская комиссия оценила планы Украины по реинтеграции захваченных Россией территорий. Коллаж "Сегодня"

Венецианская комиссия дала свои выводы к законопроекту №5844 об основах государственной политики переходного периода на оккупированных территориях, в которых признала контроль Россией боевиков, а выборы на Донбассе должны проходить только после ухода оттуда оккупантов.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

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Вспоминая несколько раз Минские договоренности не как источник права, а именно как условия, в которых Украина вынуждена действовать, Комиссия отметила, что "проведение местных выборов является последним элементом "Минска", то есть они возможны после восстановления правительством Украины полного контроля над государственной границей".

Справка. Выборы на Донбассе – главный спорный момент между Киевом и Москвой: в пунктах Минских соглашений сначала идут выборы, а потом контроль над территорией для Украины. Украина настаивает, что выборы априори не могут проходить под дулами автоматов.

Резников отметил, что "венецианка", ссылаясь на резолюции Генассамблеи ООН и ПАСЕ, признала, что Россия осуществляет эффективный контроль над временно оккупированными территориями Украины. Например, отметила, что оккупационные администрации в ОРДЛО "созданы, поддерживаются и эффективно контролируются Россией".

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Претензии к украинскому законопроекту

Комиссия указала, что закон диктует исключительно украинское видение событий и видение их дальнейшего развития в будущем, а также отмечает, что документ сводит суть конфликта лишь к межгосударственному измерению.

"Мы согласны с тем, что законопроект является украиноцентричным – ведь недаром документы такого вида называются "Закон Украины". Было бы странно направлять национальное законодательство в защиту кого угодно, кроме защиты интересов украинского государства и народа – граждан Украины всех национальностей. По терминологии, то действительно, в начале законопроекта указано, что некоторые термины определены именно для целей настоящего закона и никоим образом не отрицают международные обязательства Украины. Это не является отдельным пониманием международного права, а лишь установлением определенных аспектов для эффективного правоприменения в тех условиях, в которых мы пока находимся", – сказал вице-премьер.

Резников добавил, что некоторые замечания будут учтены в профильном комитете, а ряд аспектов будет урегулирован отдельными законодательными актами, например, по вопросу ответственности, установления ограничений относительно занятия должностей, конвалидации.

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Суть закона о переходном периоде

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект № 5844 об основах государственной политики переходного периода, который направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, реинтеграции этих территорий и их жителей, а также преодоление последствий вооруженной агрессии РФ.

Например, предлагается не признавать российское гражданство и документы РФ в Крыму и на Донбассе.

Депутатам и чиновникам запретят без разрешения контактировать со страной-агрессором.

Предусматривается и амнистия: под нее попадут те пособники оккупантов, которые не совершили тяжких преступлений.

В течение года с даты деоккупации населенного пункта на КПВВ люди могут добровольно сдать полиции оружие, боеприпасы и военную технику за вознаграждение или указать на их местонахождение.

Выборы после деоккупации могут быть проведены исключительно по украинским законам, а референдум – после проведения выборов.

Как мы писали, Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

Также он прогнозировал, что полная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет. Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование.