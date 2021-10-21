Вибори на Донбасі без Росії – Європа дала добро

Венеціанська комісія оцінила плани України по реінтеграції захоплених Росією територій. Колаж "Сьогодні"

Венеціанська комісія дала свої висновки до законопроєкту №5844 про засади державної політики перехідного періоду на окупованих територіях, в яких визнала контроль Росією бойовиків, а вибори на Донбасі повинні проходити тільки після відходу звідти окупантів.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

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Згадуючи кілька разів Мінські домовленості не як джерело права, а саме як умови, в яких Україна змушена діяти, Комісія зазначила, що "проведення місцевих виборів є останнім елементом "Мінська", тобто вони можливі після відновлення урядом України повного контролю над державним кордоном".

Довідка. Вибори на Донбасі є головним спірним моментом між Києвом і Москвою: в пунктах Мінських угод спочатку йдуть вибори, а потім контроль над територією для України. Україна наполягає, що вибори апріорі не можуть проходити під дулами автоматів.

Резніков зазначив, що "венеціанка", посилаючись на резолюції Генасамблеї ООН і ПАРЄ, визнала, що Росія здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованими територіями України. Наприклад, зазначила, що окупаційні адміністрації в ОРДЛО "створені, підтримуються і ефективно контролюються Росією".

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Претензії до українського законопроєкту

Комісія вказала, що закон диктує виключно українське бачення подій і бачення їх подальшого розвитку в майбутньому, а також зазначає, що документ зводить суть конфлікту лише до міждержавного виміру.

"Ми згодні з тим, що законопроект є україноцентричним – адже недарма документи такого виду називаються "Закон України". Було б дивно спрямовувати національне законодавство на захист кого завгодно, крім захисту інтересів української держави й народу – громадян України всіх національностей. Щодо термінології, то справді, на початку законопроекту зазначено, що деякі терміни визначені саме для цілей цього закону й жодним чином не заперечують міжнародні зобов'язання України. Це не є окремим розумінням міжнародного права, а лише встановленням певних аспектів для ефективнішого правозастосування в тих умовах, в яких ми наразі перебуваємо", – сказав віце-прем'єр.

Резніков додав, що деякі зауваження будуть враховані в профільному комітеті, а ряд аспектів буде врегульовано окремими законодавчими актами, наприклад, з питання відповідальності, встановлення обмежень щодо зайняття посад, конвалідаціі.

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Суть закону про перехідний період

Кабінет Міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт № 5844 про засади державної політики перехідного періоду, який спрямований на уніфікацію підходів до деокупації тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, реінтеграції цих територій і їхніх жителів, а також подолання наслідків збройної агресії РФ.

Наприклад, пропонується не визнавати російське громадянство і документи РФ в Криму і на Донбасі.

Депутатам і чиновникам заборонять без дозволу контактувати з країною-агресором.

Передбачається і амністія: під неї потраплять ті посібники окупантів, які не вчинили тяжких злочинів.

Протягом року з дати деокупації населеного пункту на КПВВ люди можуть добровільно здати поліції зброю, боєприпаси та військову техніку за винагороду або вказати на їх місцезнаходження.

Вибори після деокупації можуть бути проведені виключно за українськими законами, а референдум – після проведення виборів.

Як ми писали, Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

Також він прогнозував, що повна реінтеграція Донбасу займе не менш ніж 25 років. Чиновник навів у приклад Хорватію, в якій уже 25 років триває розмінування.