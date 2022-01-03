Возвращение в обмен на рокове обещание Украины: прогноз судьбы Донбасса на 2022 год

По вопросу Донбасса идет активный диалог между Россией и США. Фото: коллаж "Сегодня"

В декабре прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Одной из главных тем была Украина. По итогам разговора глав государств не произошло прорыва в вопросе урегулирования конфликта на востоке нашей страны. Что будет с Донбассом в следующем году и ждать ли Украине деэскалации конфликта?

Три сценария для Донбасса

Ситуация на Донбассе может развиваться по нескольким сценариям. Об этом "Сегодня" говорит политолог Игорь Петренко. По мнению эксперта, в 2022 году в зоне конфликта могут быть такие развития событий:

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Вялотекущее продолжение существующей ситуации: напряжение в зоне конфликта, перманентные обстрелы, отсутствие прогресса в вопросах перемирия и обмена пленными.

Снижение эскалации конфликта, разморозка "нормандского формата", возможное присоединение к переговорам США, объявление перемирия и прекращение огня на какой-либо промежуток времени, а также прогресс в вопросе обмена пленными и открытие КПВВ.

Эскалация конфликта, увеличение количества обстрелов, масштабные боевые действия и война с Россией.

"Второй вариант мне кажется наиболее вероятным. Сейчас идет активный диалог между Россией и США. Европа настаивает на "нормандской" встрече. Учитывая данные обстоятельства, можно предположить, что в начале года произойдет улучшение ситуации и процесс сдвинется с мертвой точки", – говорит "Сегодня" Петренко.

Игорь Петренко: "В начале 2022 года может улучшиться ситуация на Донбассе" / Фото: Facebook

Украинская власть может упустить Донбасс

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что решение проблемы Донбасса в первую очередь зависит не от России и Запада, а от Украины.

"Если украинская власть ничего не будет делать для возвращения Донбасса, то к концу 2022 года мы можем его потерять навсегда", – говорит нам эксперт.

Стариков обращает внимание, что пока украинские и западные дипломаты пытаются решить судьбу Донбасса, российская миграционная служба выдает украинцам, проживающим в ОРДЛО, паспорта РФ.

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"В этом году выдано 600 тысяч паспортов, в следующем – гражданство РФ получат 1,5 миллиона украинцев. Как мы будем возвращать в Украину Донбасс, населенный российскими гражданами?" – задается вопросом Стариков.

Олег Стариков: "Если украинская власть ничего не будет делать для возвращения Донбасса, то к концу 2022-го года мы можем его потерять навсегда" / Фото: Facebook

С ним соглашается военный эксперт Игорь Козий.

"Сегодня молодежь Донбасса выпускается из школ с российской системой образования. Из-за ограничения информации подростки относятся к Украине как к агрессору. Мы упускаем время, пока жителей Донбасса настраивают на сближение с Россией", – говорит "Сегодня" Козий.

Как быть с Минскими соглашениями

Козий уверен, что в 2022 году конфликт на Донбассе не разрешится.

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"Одна из главных проблем – Минские соглашения, выгодные для России, но не для Украины. Пока не решится вопрос с "Минском", мы будем топтаться на месте", – говорит он.

Игорь Козий: "Пока не решится вопрос с "Минском" мы будем топтаться на месте" / Фото: Facebook

Политолог Вадим Карасев уверен, что к вопросу Минских соглашений все же придется вернуться. Ведь на их реализации сегодня настаивает не только Россия, но уже и Запад.

"Москва эксалирует конфликт, чтобы вынудить нас подписать Минские соглашения. При этом Россия, США, и Европа понимают, что данный договор, подписанный в 2015 году, завел его участников в тупик. Возможно, в следующем году условия соглашения начнут выполняться в том случае, если в него будут внесены изменения, которые устроят всех. Это будет выходом из тупика", – говорит "Сегодня" Карасев.

Донбасский конфликт может решить сделка Байдена с Путиным

Политолог также не исключает, что Путин с Байденом могут заключить сделку.

"Россия может пообещать уйти с Донбасса в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО. Но в случае отказа от таких условий Путин может развязать войну, так как дальше блефовать и не выполнять свою угрозу – для президента России значит "потерять лицо". Следующий год может стать переломным в истории Донбасса, Украины и мира", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Следующий год может стать переломным в истории Донбасса, Украины и мира" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, пожертвует ли Байден Украиной, чтобы угомонить Путина.

Также мы информировали, что президент России Владимир Путин во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом дал четко понять, что он добивается невхождения Украины в западные союзы. В то же время Вашингтон отметил, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.

Кроме того, мы писали, что 17 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс – в первую очередь Украину, Молдову, Грузию.