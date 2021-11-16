Водку не купишь. В ОПУ объяснили, как потратить "тысячу Зеленского"

У Зеленского знают, куда потратить деньги за вакцинацию. Коллаж "Сегодня"

Тысячу гривен, которую президент Владимир Зеленский пообещал за вакцинацию, нельзя будет получить на руки – украинцам перечислят деньги только в виде "депозита", которые можно будет потратить на определенные услуги.

Об этом рассказал Украинской правде пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Он разъяснил, что речь идет не просто о деньгах для украинцев, а о масштабной программе по поддержке бизнеса.

"Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям, таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты. Это будет – пока не скажу за техническое решение – в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров", – сказал Никифоров.

Спикер Банковой подчеркнул, что речь идет о сферах услуг, которые пострадали больше всего от пандемии и карантинных ограничений, например, театры, концерты, книги, кино, туризм (по Украине). При этом владелец "Вовкиной тысячи" сможет выбрать несколько услуг на эту сумму.

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Как реагируют на "тысячу Зеленского"