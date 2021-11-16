Горілку не купиш. В ОПУ пояснили, як витратити "тисячу Зеленського"

У Зеленського знають, куди витратити гроші за вакцинацію. Колаж "Сьогодні"
Тисячу гривень, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв за вакцинацію, не можна буде отримати на руки – українцям перерахують гроші лише у вигляді депозиту, які можна буде витратити на певні послуги.
Про це розповів Українській правді речник глави держави Сергій Никифоров.
Він роз'яснив, що йдеться не просто про гроші для українців, а про масштабну програму підтримки бізнесу.
"Влада не напряму дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям – таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися – тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по друге – це ж не живі гроші, їх не можна буде витратити на горілку і цигарки. Це буде – поки не скажу за технічне рішення – в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів", – сказав Никифоров.
Речник Банкової підкреслив, що йдеться про сфери послуг, які постраждали найбільше від пандемії та карантинних обмежень, наприклад, театри, концерти, книги, кіно, туризм (по Україні). При цьому власник "Вовкиної тисячі" зможе обрати кілька послуг на цю суму.
Як реагують на "тисячу Зеленського"
- 15 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому повідомив хорошу новину. Тим, хто зробив два щеплення від COVID-19, через додаток "Дія" перерахують тисячу гривень, яку можна буде витратити лише на певні послуги.
- Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що такі заходи потрібно було вживати раніше, а зараз влада рятує таким чином рейтинги
- Голова політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман заявив, що два місяці тому він радив владі платити по тисячі за вакцинацію. А тепер він вимагає переглянути військовий бюджет і впевнений, що на це можна знайти кошти, як знайшли на "Вовкину тисячу".