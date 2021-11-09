Вмешается ядерная держава – Лукашенко предупредил Польшу

Лукашенко будет тщательно просчитывать все шаги в вопросе с мигрантами / Фото: Коллаж: Сегодня
Ошибки Беларуси в ситуации на границе с Польшей могут вовлечь в происходящее Россию. Об этом заявил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
"Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести", – сказал он.
Также он отметил, что в ситуации, когда на границе скопились беженцы, браться за оружие — это самоубийство.
"Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", — подчеркнул Лукашенко.
Ситуация с мигрантами, которые накануне пытались из Беларуси прорваться в Польшу, вызвала обеспокоенность властей стран ЕС. В связи с этим министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше.
Как развивались события
8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.
В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.
9 ноября на границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства. В частности, они пытаются разрушить пограничную ограду.
Предыстория
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.