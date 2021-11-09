Втрутиться ядерна держава – Лукашенко попередив Польщу

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Помилки Білорусі у ситуації на кордоні з Польщею можуть залучити до того, що відбувається, Росію. Про це заявив самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Белта .

"Якщо, не дай боже, ми припустимо якусь помилку, якщо ми оступимося, то це відразу ж залучить до цього виру Росію. А це найбільша ядерна держава. Я не божевільний. Я знаю, до чого це може призвести", – сказав він. він.

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Також він зазначив, що у ситуації, коли на кордоні зібралися біженці, братися за зброю — це самогубство.

"Ми з вами, люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю і висувати колони танків. Зрозуміло, що це якесь тренування чи шантаж", – наголосив Лукашенко.

Ситуація із мігрантами, які напередодні намагалися з Білорусі прорватися до Польщі , викликала стурбованість влади країн ЄС У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер закликав країни ЄС допомогти Польщі.

Як розвивалися події

8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

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У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили наведено у 6-годинну бойову готовність.

9 листопада на кордоні Білорусі та Польщі колона мігрантів намагається прорватись на територію іншої держави. Зокрема, вони намагаються зруйнувати прикордонну огорожу.

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