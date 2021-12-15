Верещук поставила Россию на место из-за закона по Донбассу

Ирина Верещук. Фото: коллаж "Сегодня"

Законопроект о переходном периоде вызвал остро негативную реакцию со стороны России. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что РФ всегда комментирует украинское законодательство. По ее словам, все, что не нравится россиянам, они называют выходом из Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из Минска. Я считаю, что наши законы – наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", – отметила глава Минреинтеграции.

Суть закона о "переходном периоде"

Закон посвящен тому, как будут возвращаться под украинский суверенитет деоккупированные территории . Проект изначально подготовило Министерство по делам временно оккупированных территорий. Затем в него вносили правки от разных органов власти и общественников, и итоговый вариант подал в парламент Кабинет министров.

Ключевые нормы в проекте:

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Фиксируется определение "государство-агрессор" и "государство-оккупант" по отношению к России и "оккупационные силы Российской Федерации" – ко всем подконтрольным ей вооруженным группировкам.

и по отношению к России и "оккупационные силы Российской Федерации" – ко всем подконтрольным ей вооруженным группировкам. Компенсацию материального ущерба, причиненного войной, в полном объеме выплачивает Украина, которая затем предъявляет иски о возмещении к России.

Принудительное или автоматическое приобретение жителями оккупированных территорий гражданства России не может быть основанием для лишения украинского гражданства, и такое российское гражданство не признается (но в проекте закона не указано, может ли быть доказано, что такое гражданство получено добровольно).

Депутатам и чиновникам запретят без разрешения контактировать со страной-агрессором.

Предусматривается и амнистия: под нее попадут те пособники оккупантов, которые не совершили тяжких преступлений.

В течение года с даты деоккупации населенного пункта на КПВВ люди могут добровольно сдать полиции оружие, боеприпасы и военную технику за вознаграждение или указать на их местонахождение.

Выборы после деоккупации могут быть проведены исключительно по украинским законам, а референдум – после проведения выборов.

Также напомним, что Венецианская комиссия дала свои выводы к законопроекту, в которых признала контроль Россией боевиков.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что полная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет.