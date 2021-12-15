Верещук поставила Росію на місце через закон щодо Донбасу

Ірина Верещук. Фото: колаж "Сьогодні"

Законопроект про перехідний період викликав гостро негативну реакцію з боку Росії. Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що РФ завжди коментує українське законодавство. За її словами, все, що не подобається росіянам, вони називають виходом із Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Юридично зміст закону не означає вихід із Мінських домовленостей. Просто росіяни звикли коментувати наше законодавство. Все, що їм не подобається, вони називають виходом із Мінська. Я вважаю, що наші закони – наша справа. Росіяни не можуть нам вказувати, які закони нам приймати", – наголосила голова Мінреінтеграції.

Суть закону про "перехідний період"

Закон присвячений тому, як повертатимуться під український суверенітет деокуповані території. Проект спочатку підготувало Міністерство у справах тимчасово окупованих територій. Потім у нього вносили виправлення від різних органів влади та громадських працівників, і підсумковий варіант подав до парламенту Кабінет міністрів.

Ключові норми у проекті:

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Фіксується визначення "Держава-агресор" і "Держава-окупант" по відношенню до Росії та "окупаційні сили Російської Федерації" – до всіх підконтрольних їй збройних угруповань.

і по відношенню до Росії та "окупаційні сили Російської Федерації" – до всіх підконтрольних їй збройних угруповань. Компенсацію матеріальних збитків, заподіяних війною, у повному обсязі виплачує Україна, яка потім пред'являє позови про відшкодування до Росії.

Примусове або автоматичне набуття жителями окупованих територій громадянства Росії не може бути підставою для позбавлення українського громадянства, і таке російське громадянство не визнається (але в проекті закону не вказано, чи може бути доведено, що таке громадянство набуте добровільно).

Депутатам та чиновникам заборонять без дозволу контактувати із країною-агресором.

Передбачається і амністія: під неї потраплять ті посібники окупантів, які не вчинили тяжких злочинів.

Протягом року з дати деокупації населеного пункту на КПВВ люди можуть добровільно здати поліції зброю, боєприпаси та військову техніку за винагороду або вказати на їхнє місцезнаходження.

Вибори після деокупації можуть проводитись виключно за українськими законами, а референдум – після проведення виборів.

Також нагадаємо, що Венеціанська комісія дала свої висновки до законопроекту, у яких визнала контроль Росією бойовиків.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що повна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років.