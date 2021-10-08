Почему Медведчук не в СИЗО? Венедиктова просит помочь депутатов

Ирина Венедиктова уверена, что Медведчук никуда не сбежит / Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что несмотря на всю тяжесть обвинений, которые были предъявлены 8 октября главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку, сегодня невозможно его арестовать и отправить на период следствия в СИЗО.

Об этом генеральный прокурор заявила в прямом эфире во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Нужно менять закон

"Абсолютно одинаковые правила для всех. Так прописан криминально-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, где прописано, когда можно задерживаться. В данном случае у нас не было оснований для задержания. Она (статья – Авт.) не предусматривает немедленного задержания. Нужно ли менять 208 статью КПК? Да, действительно необходимо. Я про это говорю не первый раз. Даже подавала законопроект в ВР и надеюсь, что все же депутаты нас послушают. Потому что сейчас мы можем задерживать коррупционера, но когда мы находим, например, насильника, мы не можем к нему прийти и задержать. Почему сегодня не задержали, потому что это не предусмотрено законом", – объяснила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что Медведчук никуда не денется – он же под домашним арестом.

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"Сегодня он был дома, ему вручили подозрение по почте. Готовим подавать на залог в 1 млрд грн", – заявила Венедиктова.

Обвинения

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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